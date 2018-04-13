Рик Нэш: многое должно сложиться удачно, чтобы «Бостон» смог выйти в финал

Нападающий «Бостон Брюинз» Рик Нэш поделился мнением о перспективах его команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Накануне «Бостон» удачно стартовал в матчах на вылет, крупно переиграв «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).

«У «Бостона» хороший потенциал, но прошла только одна игра. А в плей-офф всякое может случиться. Очень многое должно сложиться удачно, чтобы мы смогли выйти в финал. Но мы хорошо стартовали», – приводит слова Нэша официальный сайт НХЛ.

Нэш был обменян в «Бостон» в ходе сезона из «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе «Брюинз» в регулярном чемпионате Рик успел провести 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.