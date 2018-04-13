Генменеджер «Коламбуса»: Панарин способен добиться успеха в плей-офф

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился своим мнением об игре российского нападающего Артемия Панарина в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Панарин записал на свой счёт 3 (1+2) очка и стал автором победной шайбы.



«Я никогда не сомневался, что он способен добиться успеха в плей-офф. Он очень усердно работает и в этом году был одним из самых стабильных наших форвардов. Когда мы его меняли, то искали человека, способного в равной ситуации склонить чашу весов в нашу пользу. И он показал это минувшим вечером», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Панарин разрывает «Вашингтон»! Вы видели этот гол? Зато «Тампа» и «Бостон» не испытали особых проблем.