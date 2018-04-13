Статую Свободы в Лас-Вегасе одели в форму хоккейного «Вегаса»

Статую Свободы в Лас-Вегасе облачили в форму хоккейного «Вегаса».

В планах был замысел преобразить статую к первому матчу «Голден Найтс» в плей-офф. Однако из-за неблагоприятных погодных условий открытие пришлось отложить ко второй встрече. Огромную майку «Вегаса», специально сшитую для этого случая, можно растянуть на 8,5 метра. На её пошив ушло четыре дня.

В стартовом матче серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:0. Этот успех стал для «Вегаса» первым в истории в рамках Кубка Стэнли.