Беттмэн — об успехах «Вегаса»: у них на драфте был самый богатый выбор игроков

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением об успехах нового клуба «Вегас Голден Найтс», который уверенно прошёл в плей-офф.



«В Вегасе живут 2 млн человек. Гости в основном уделяют внимание бульвару Стрип, но интересы местных жителей ничем не отличаются от интересов людей в других больших городах. Мы всё хорошо взвесили и пришли к выводу, что клуб из этого города может добиться успеха, были уверены в этом и надеялись, что игры в марте и апреле будут иметь особенное значение для команды. Думали ли мы, что „Вегас“ пробьётся в плей-офф? Я не хочу гадать, как выступят наши команды. Но на драфте расширения был самый богатый выбор игроков за всё время. Наша структура строится таким образом, чтобы все наши команды находились в равных условиях и были конкурентоспособны. И если у нас появляется 31-й клуб, то и они должны быть конкурентоспособны», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Кросби начал с хет-трика. «Питтсбург» отправился в новый поход за Кубком Стэнли А «Вегас» действительно оказался не так прост, как предполагалось.