АХЛ: Денис Гурьянов оформил дубль и стал первой звездой встречи

Российский нападающий клуба АХЛ «Техас» Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с «Сан-Антонио» (4:2). 20-летний форвард был признан первой звездой встречи.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.

Справка «Чемпионата»



Денис Гурьянов родился 7.06.1997 в Тольятти, где и начал заниматься хоккеем. После выступления в юниорских командах и МХЛ форвард стал играть за основную команду «Лады». Перед началом сезона-2016/17 Гурьянов переехал в фарм-клуб «Даллас Старз» — «Техас». В нынешнем чемпионате АХЛ в 73 матчах россиянин набрал 34 (19+15) очка.