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«Металлург» подписал новый контракт с Евгением Тимкиным

«Металлург» подписал новый контракт с Евгением Тимкиным
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Магнитогорский «Металлург» подписал новое соглашение с нападающим Евгением Тимкиным, информирует в своём «инстаграме» агентская компания Шуми Бабаева. 27-летний хоккеист заключил контракт на два сезона.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 Тимкин записал на свой счёт 22 (12+10) балла при показателе полезности "-4" и 54 минутах штрафного времени. В плей-офф-2018 нападающий сыграл в 11 встречах, отметившись 4 (3+1) очками при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа.

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