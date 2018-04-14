Салливан: у «Питтсбурга» не шла шайба в ворота, моменты были хорошие

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от поражения во втором матче серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз» (1:5, 1-1 в серии).



«Шайба просто не шла в ворота. А моменты у нас были очень хорошие.



Пару раз попадали в штанги, был выход один на один. Так что нельзя сказать, что шансов у нас не было. Они были. Просто не смогли забить», – приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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