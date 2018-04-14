Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2»

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно три матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 27 с половиной минут и отдал две результативных передачи, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершился встречу с показателем полезности "-2", не набрав очков в свой актив.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Минуты
|Счёт в серии
|Проворов (з)
Малкин (н)
|«Филадельфия»
«Питтсбург»
|0+2
0
|+2
-2
|0
0
|0
4
|3
2
|27.30
23.16
|1-1
1-1
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