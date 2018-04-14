Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2»

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно три матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 27 с половиной минут и отдал две результативных передачи, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершился встречу с показателем полезности "-2", не набрав очков в свой актив.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Минуты Счёт в серии Проворов (з)



Малкин (н) «Филадельфия»



«Питтсбург» 0+2



0 +2



-2 0



0 0



4 3



2 27.30



23.16 1-1



1-1

Проворов нашёл управу на Малкина и Кросби А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».

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