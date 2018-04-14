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Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2»

Россияне в плей-офф НХЛ: Проворов провёл на льду 27 минут, у Малкина «-2»
Хоккей / НХЛ

Завершился игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором было сыграно три матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 27 с половиной минут и отдал две результативных передачи, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершился встречу с показателем полезности "-2", не набрав очков в свой актив.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыМинутыСчёт в серии
Проворов (з)

Малкин (н)		«Филадельфия»

«Питтсбург»		0+2

0		+2

-2		0

0		0

4		3

2		27.30

23.16		1-1

1-1
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