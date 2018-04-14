Министр спорта Татарстана — о Неделе звёзд: это большая ответственность

Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал церемонию подписания меморандума о праве на проведение Недели звёзд хоккея 2019 года.



«Мы несколько раз проговаривали возможность проведения Недели Звезд Хоккея в Татарстане с руководством КХЛ. В итоге все сошлось и руководством нашей Республики совместно с руководителями Лиги было принято совместное положительное решение провести в январе 2019 года это грандиозное хоккейное событие в трех городах нашего региона – Казани, Нижнекамске и Альметьевске. В них базируются профессиональные клубы, выступающие в разных российских хоккейных лигах – «Ак Барс», «Нефтехимик», «Нефтяник».



Для Татарстана, безусловно, большая честь и ответственность принять такое мероприятие, как Неделя Звёзд хоккея. Помимо Матчей Звёзд и мастер-шоу будут организованы также различные спортивно-массовые мероприятия, которые мы на данный момент продумываем и обсуждаем. Приятных сюрпризов для любителей хоккея будет предостаточно», — цитирует Леонова пресс-служба КХЛ.

В Казани состоялось подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд