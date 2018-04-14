«Ак Барс» — ЦСКА: хозяева повели в середине третьего периода

В Казани продолжается стартовый матч финальной серии КХЛ между местным «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Идёт третий период, счёт — 2:1.

На 49-й минуте встречи хозяева сумели во второй раз в матче выйти вперёд. Дубль на свой счёт записал Станислав Галиев. «Армейцы» совершили запрос на положение вне игры, но после видеопросмотра взятие ворот не было отменено.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.

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