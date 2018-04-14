Воробьёв: Кравцов — интересный нападающий, в олимпийской сборной мы им довольны

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча со сборной Норвегии (2:0), а также высоко оценил игру 18-летнего нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова.



«У нас выступало много игроков, которые пока не играли на таком уровне, много молодых ребят. Поначалу чувствовалось волнение. Потом они перебороли его, исправились и сумели добиться победы. Хорошо отыграл Игорь Шестёркин. Соперник для нашей молодой команды очень приличный, так что будем настраивать ребят на второй матч. Впереди нас ждёт Евротур. Мы уже вызвали в Новогорск ребят, которых мы хотим проверить на третьем этапе.

Как оценю выступление 18-летнего Виталия Кравцова? Очень интересный нападающий. Создал хороший опасный момент. Сразу выступать на уровне национальных сборных очень тяжело. Но мы им довольны», — приводит слова Воробьёва официальный сайт ФХР.