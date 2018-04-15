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«Нэшвилл» — «Колорадо». Видеообзор второго матча серии

«Нэшвилл» — «Колорадо». Видеообзор второго матча серии
Хоккей / НХЛ

Завершился второй матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Хищники» на домашней площадке одержали победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке всего 9 минут 13 секунд и отметился двумя силовыми приёмами при показателе полезности "-1".

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров набрал второе очко в плей-офф, отметившись голевой передачей.

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