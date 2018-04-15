«Колорадо» в двух матчах плей-офф забросил с первого броска, повторив рекорд НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в двух стартовых матчах первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (0-2 в серии) установили интересное достижение.

Команда в обоих встречах смогла поразить ворота соперника первым броском. В первом матче на седьмой минуте отличился Никита Задоров, а во второй игре — Габиэль Бурк на третьей минуте.

В последний раз подобное достижение покорялось «Бостон Брюинз» в сезоне-2012/13, когда они смогли отличиться подобным образом во втором и третьем матче финала конференции.