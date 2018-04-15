Бэбкок: «Бостон» забросил «Торонто» 4 шайбы после 6 бросков. По сути, это всё

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:7, 0-2 в серии).



«Они забросили нам четыре шайбы с шести бросков. По сути, это всё. Я думал, что мы прибавили, что выглядим хорошо, что у нас есть силы. Такие мысли у меня возникали по ходу матча, когда мы пытались атаковать. В хоккее нельзя пропускать. Это главное. А они хорошо играли под воротами. Их мастера хорошо сделали свою работу», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.