В «Салавате Юлаеве» прокомментировали отмену празднования 10-летия чемпионства

Уфимский «Салават Юлаев» не отметил 10-летний юбилей первого чемпионства, что вызывало недовольство многих игроков победного состава уфимцев. Изначально планировалось, что 14-го апреля выставочный матч с их участием.

В «Салавате» информацию о том, что клуб готовился к мероприятию, подтвердили, но объяснили, что были причины отказаться от идеи сыграть с чемпионами-2008 именно сейчас.

«Клуб не отказывается от идеи организации матча. Мы планируем его провести ближе к началу сезона. Возможно, несколько видоизменив традиционный День болельщика. Сейчас мы принимаем идеи и предложения по тому, как лучше все сделать. И уже в августе мы объявим когда и в каком формате будет организован памятный матч. Конечно, это будет отличным событием, которое позволит и игрокам, и болельщикам с хорошим настроением войти в сезон, – цитирует «БИЗНЕС Online» пресс-службу «Салавата Юлаева».