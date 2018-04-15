Зайцев: в меньшинстве в серии «Бостоном» надо работать лучше. И мне, и всем

После матча плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» (7:3, 2-0 в серии) российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев заметил, что меньшинство его команды должно работать лучше.

«Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена. Это интересное противостояние, мы старались играть правильно. Мы пытались вернуться в игру, но они забили ещё пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше. И мне, и всем», — цитирует Зайцева официальный сайт НХЛ.