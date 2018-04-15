«СКА-1946» сравнял счёт в финальной серии МХЛ, обыграв «Локо» на выезде

Завершился второй матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Петербургский «СКА-1946» на выезде оказался сильнее ярославского «Локо» — 3:2. Гости сравняли счёт в серии — 1-1.

По ходу встречи гости трижды выходили вперёд. Дубль в составе «СКА-1946» оформил Артём Николаев, ещё одной заброшенной шайбой отметился Кирилл Петьков. «Локо» дважды по ходу встречи сравнивал счёт благодаря точным броскам Владислава Рыбакова и Павла Кудрявцева.

Григорий Денисенко, который не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, очков не набрал.

Следующий матч серии состоится 18-го апреля в Санкт-Петербурге.