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«СКА-1946» сравнял счёт в финальной серии МХЛ, обыграв «Локо» на выезде

«СКА-1946» сравнял счёт в финальной серии МХЛ, обыграв «Локо» на выезде
Хоккей / МХЛ

Завершился второй матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Петербургский «СКА-1946» на выезде оказался сильнее ярославского «Локо» — 3:2. Гости сравняли счёт в серии — 1-1.

По ходу встречи гости трижды выходили вперёд. Дубль в составе «СКА-1946» оформил Артём Николаев, ещё одной заброшенной шайбой отметился Кирилл Петьков. «Локо» дважды по ходу встречи сравнивал счёт благодаря точным броскам Владислава Рыбакова и Павла Кудрявцева.

Григорий Денисенко, который не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, очков не набрал.

Следующий матч серии состоится 18-го апреля в Санкт-Петербурге.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
15 апреля 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Петьков (Цицюра) – 19:15 (4x5), 1:1 – Рыбаков (Аноховский, Коваленко) – 19:47 (5x4), 1:2 – Николаев (Сёмин, Овечкин) – 28:38 (5x5), 2:2 – Кудрявцев (Афанасьев) – 34:10 (5x5), 2:3 – Николаев (Сёмин, Цицюра) – 38:11 (5x4)
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