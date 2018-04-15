Мэттьюс: «Торонто» нужно перестроиться в домашних матчах с «Бостоном»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о ходе серии первого раунда в плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». «Кленовые листья» уступают со счётом 0-2.



«Я думаю, в домашних матчах нам нужно перестроиться. Надо глубоко вздохнуть и сделать так, чтобы одержать две победы дома. Я замечу, что у меня есть свобода для того, чтобы бросать, и наша команда создала достаточно опасных моментов. Во втором матче серии «Бостон» сразу забил четыре гола, после такого трудно отыграться. Думаю, первые 10 минут мы ещё играли нормально, но потом всё пошло наперекосяк. Хотя снова скажу: вопрос в том, кто лучше реализует свои шансы», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



20-летний форвард в нынешнем розыгрыше плей-офф не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате у Мэттьюса 63 (34+29) очка в 62 матчах.

Мэттьюс — самый результативный игрок в истории «Торонто» в возрасте до 21 года