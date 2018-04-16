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Малкин отдал 100-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли

Малкин отдал 100-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу гостей.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в середине третьего периода отдал результативную передачу защитнику Джастину Шульцу. Эта передача стала для Малкина 100-й в 152 матчах плей-офф за карьеру.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» и выйти вперёд в серии
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