«Коламбус» впервые в истории клуба выиграл два матча кряду в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

«Мундиры» впервые в своей истории сумели выиграть два матча кряду в плей-офф. «Коламбус» принимает участие в четвёртом розыгрыше Кубка Стэнли. В 2009 году «Коламбус» не выиграл ни одного матча в серии с «Детройт Ред Уингз» (0-4). В 2014 году они уступили «Питтсбург Пингвинз» (2-4), сумев одержать победы во втором и четвёртом матче противостояния, а в 2017 году «Блю Джекетс» снова выбыли из плей-офф после встречи с «Питтсбургом» (1-4).

Таким образом, «Коламбус» также впервые в своей истории повёл в серии плей-офф 2-0.