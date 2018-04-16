Евгений Малкин догнал Майка Босси и Горди Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (5:1, счёт в серии – 2-1).

Всего в 152 играх Малкин набрал 160 (60+100) очков. Это второй результат среди российских игроков после Сергея Фёдорова (176 очков). За всю историю НХЛ Малкин занимает 21-е место, благодаря двум очкам в игре с «Флайерз» он догнал Майка Босси и Горди Хоу.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (382), следом располагаются Марк Мессье (295) и Яри Курри (233). Среди действующих игроков лидирует партнёр Малкина — Сидни Кросби (171).