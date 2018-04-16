Евгений Малкин – первый российский игрок, забросивший 60 шайб в Кубке Стэнли

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (5:1, счёт в серии – 2-1).

Малкин стал первым российским игроком, добравшимся до отметки в 60 шайб в матчах плей-офф. Второе место занимает Сергей Фёдоров (52), топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48), который провёл на 53 игры меньше Малкина.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (122), следом располагаются Марк Мессье (109) и Яри Курри (106). Среди действующих игроков лидирует нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (68).

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.