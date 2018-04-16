Михайлов — о финале Кубка Гагарина: какой-то баланс в удалениях должен быть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Гагарина 2018 года между «Ак Барсом» и ЦСКА, который состоится сегодня, 16 апреля, в Казани.

«Разочарования от первой игры нет. Считаю, что наша команда показала хороший хоккей, выложилась. Так бывает, что в качественном, равном матче результата нет. Значит, он придёт в следующей игре.

10-21 по силовым приёмам? Здесь нужно смотреть, как считают приёмы. Если речь идёт о единоборствах за шайбу, то такая статистика действительно является очень опасной — условно, ты выигрываешь 10 шайб, а теряешь 21. Что касается силовых приемов, то некоторые из них делаются, как говорится, для галочки — и ни о чём не говорят. И такие приёмы ради приёмов в первом матче финала я видел. Те же канадцы в 70-80-е годы по силовым приёмам выигрывали у всех. Вот только победный результат был у совсем другой сборной!

Кстати, знаете, какие цифры первого матча финала я воспринимаю как самые говорящие? Впервые вижу, когда команда проводит 21 силовой приём, во многих эпизодах играет на грани фола — и не получает ни одного удаления. Ни одного! Для меня это удивительный рекорд. Честно скажу, в матче номер два больше таких парадоксов не жду. Какой-то баланс в удалениях должен быть.

Удаления ЦСКА? Вот здесь у меня есть единственное замечание: в концовке матча ты не имеешь права зарабатывать штраф за неправильную смену. Тут мы дали очевидный повод для удаления, оправданий нет. Но в целом, повторюсь, наша команда сражалась, и её потенциал для меня очевиден. Надо его реализовать.

Тот хоккей, который мы увидели в исполнении ЦСКА во втором периоде, обязаны показывать все 60 минут. Не знаю, связано ли это с дальней лавочкой, но во второй трети наш клуб доминировал, был близок к тому, чтобы сделать результат. Считаю, от этого отрезка надо оттолкнуться во втором матче», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.