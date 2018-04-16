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Голкипер «Калгари» Давид Риттих примет участие в чемпионате мира — 2018

Голкипер «Калгари» Давид Риттих примет участие в чемпионате мира — 2018
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттих сыграет за сборную Чехию на чемпионате мира 2018 в Дании. Об этом сообщил главный тренер чешской сборной Йозеф Яндач. Отмечается, что хоккеист пропустит домашний этап Евротура и присоединится к сборной на Шведских хоккейных играх (26-29 апреля).

25-летний вратарь выиграл 8 матчей из 21 в минувшем регулярном сезоне НХЛ при проценте отражённых бросков 90,4 и коэффициенте надёжности 2,92. Всего за карьеру в лиге Риттих принял участие в 22 играх.

На данный момент вратарскую бригаду чешской команды составляют Доминик Фурх, Павел Францоуз и Патрик Бартошак.

Объявлен состав сборной Чехии на домашний этап Евротура
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