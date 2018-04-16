Гомоляко: Дацюк сейчас посвежее Ковальчука, поэтому решил сыграть на ЧМ

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал состав сборной России на Чешские игры—2018.



«Ковальчук провёл хороший сезон, тяжёлый, были Олимпийские игры, чемпионат КХЛ. Естественно, это потеря, Ковальчук – великий хоккеист, но это решение Ильи и тренерского штаба. Дацюк был травмирован, не так много матчей сыграл, он посвежее, поэтому и решил ещё раз сыграть на чемпионате мира. Он сможет помочь как в раздевалке, так и на льду.



У кого из ребят, вызванных из олимпийской сборной, есть шанс попасть на чемпионат мира? Шансы есть у всех и всегда, другое дело, что это будет зависеть от того, какие ребята ещё приедут с НХЛ. Самые большие шансы – у Кагарлицкого и у Трямкина.



Кошечкин – очень сильный вратарь, опытный, такой нужен. Возможно, так оно и есть, что тренерский штаб держит в уме, что ни Василевский, ни Бобровский могут не приехать, но Вася – сильный вратарь», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Воробьёв дал Ковальчуку отдохнуть, но взял 12 игроков СКА Игроки СКА, олимпийской сборной и энхаэловцы – такой состав собрал Илья Воробьёв на свой первый этап Евротура.