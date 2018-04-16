«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, счёт в серии — 2-0

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.



В составе казанского коллектива заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер. Единственный гол ЦСКА забил Богдан Киселевич.

Только для избранных. «Ак Барс» соскучился по кубку и должен его взять Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.

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