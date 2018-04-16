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«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, счёт в серии — 2-0

«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, счёт в серии — 2-0
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

В составе казанского коллектива заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер. Единственный гол ЦСКА забил Богдан Киселевич.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
16 апреля 2018, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Азеведу (Зарипов) – 10:08 (5x3), 1:1 – Киселевич (Скотт, Попов) – 19:16 (5x4), 2:1 – Клинкхаммер (Охтамаа, Глухов) – 36:09 (5x5)
Только для избранных. «Ак Барс» соскучился по кубку и должен его взять
Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.

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