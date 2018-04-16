Джош Бейли сыграет за Канаду на чемпионате мира – 2018

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли сыграет за сборную Канады на чемпионате мира – 2018, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Канады.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 28-летний Бэйли принял участие в 76 матчах, сумев записать на свой счёт 71 (18+53) балл при показателе полезности «-20» и 17 минутах штрафного времени.