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«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» со счётом 8:1, увеличив своё преимущество в серии

«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» со счётом 8:1, увеличив своё преимущество в серии
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу хозяев.

Решающим в матче оказался второй отрезок встречи, в течение которого «акулы» забросили четыре безответные шайбы. По 3 очка (1+2) в матче набрали Йоонас Донской и Логан Кутюр. Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 44 броска по воротам. Единственная шайба «Анахайма» на счету Рикарда Ракелля.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Сан-Хосе».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
17 апреля 2018, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
8 : 1
1:1, 4:0, 3:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Кутюр (Бёдкер) – 03:44 (5x5), 1:1 – Ракелль (Монтур, Гецлаф) – 13:40 (5x4), 2:1 – Донской (Кейн) – 21:15 (5x5), 3:1 – Сёренсен (Донской) – 23:41 (5x5), 4:1 – Фер (Сёренсен, Карлссон) – 33:43 (5x5), 5:1 – Гертл (Павелски, Кутюр) – 36:49 (5x4), 6:1 – Павелски (Майер, Донской) – 50:04 (5x4), 7:1 – Кейн (Власич, Кутюр) – 57:16 (5x4), 8:1 – Майер (Тирни, Лабанк) – 59:36 (5x4)
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