НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2, 1-2 в серии).

Второй звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:2, 1-2 в серии).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, оформивший дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 1-2 в серии). Одна из шайб канадского форварда стала победной.