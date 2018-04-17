«Металлург» официально объявил о назначении Йозефа Яндача главным тренером

Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Йозеф Яндач, информирует официальный сайт клуба. Старшим тренером назначен Виктор Козлов. Ассистент тренера — Иржи Калоус. Контракты рассчитаны на два года.

В данный момент 49-летний чешский тренер готовит сборную Чехию к чемпионату мира в Дании, этот турнир станет последним для Яндача в национальной команде. Яндач возглавил сборную Чехии в 2016 году, до этого он трудился в пражской «Спарте». На олимпийском турнире в Пхёнчхане национальная команда под его руководством в матче за бронзу уступила команде Канады (4:6). В КХЛ у тренера был неудачный опыт работы. В 2012 году он возглавил «Лев», но был уволен оттуда в октябре.

В этом сезоне магнитогорский клуб проиграл в полуфинале Восточной конференции «Ак Барсу» (1-4). По ходу сезона Виктор Козлов сменил на посту главного тренера Илью Воробьёва.