Купер: думал, что «Тампа» контролирует игру, а команда продолжала удаляться

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5, 2-1 в серии) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Они получили преимущество в матче исключительно за счёт наших удалений. И каждый раз мы нарушали правила на их половине поля. Это очень плохо. Когда мы вышли вперёд после гола Стэмкоса, я подумал, что команда контролирует игру. Но мы продолжали удаляться. Мы сами виноваты», — цитирует Купера официальный сайт «Лайтнинг».