Скаут НХЛ: Кравцов может играть жёстко — типичный силовой нападающий

Директор европейского отдела Скаутского бюро НХЛ Горан Штубб прокомментировал перспективы молодого нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова.



«Он набрал массу, у него мощное катание, отличная скорость, и он крепко стоит на коньках. Кравцов может играть жёстко и никогда не сдаётся. Типичный силовой нападающий», — приводит слова Штубба официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В 35 играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий записал на свой счёт 7 (4+3) очков и 11 (6+5) в 16 играх плей-офф.