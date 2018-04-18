Хеллебайк – 1-й вратарь в истории «Виннипега», сделавший шат-аут в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Миннесота Уайлд» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии: 1-3.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, номинированный в день матча на «Везина Трофи», оформил свой первый шат-аут в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков в створ.

24-летний американец стал первым вратарём в истории нынешнего «Виннипега» (после 2011 года), истории франшизы «Джетс» и «Атланты Трэшерз», а также истории команд НХЛ из Виннипега (старых и нынешних «Джетс»), сыгравшим на ноль в матче плей-офф.