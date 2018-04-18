«Вегас» – 3-й клуб в истории американских лиг, всухую выигравший 1-ю серию

В четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил со счётом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Победную шайбу забросил защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб. Счёт в серии — 0-4.

В истории североамериканских спортивных лиг, в которых существует формат серий до четырёх побед (НХЛ, НБА и MLB), ранее было только два случая, чтобы клуб выигрывал свою первую серию плей-офф всухую.

Это удавалось клубу MLB «Бостон Брэйвз» в 1914 году и клубу НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в 1970 году.

При этом только «Вегасу» удалось отметиться подобным достижением в дебютный сезон в лиге.