Торторелла: мне не в чем упрекнуть «Коламбус», плей-офф — странное животное

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 2ОТ) в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

«Мне не в чем упрекнуть команду. Считаю, сегодня мы играли лучше, чем в предыдущем матче. Прошлый матч мы выиграли. Что ж, это НХЛ. Плей-офф – странное животное», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч противостояния состоится в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арене» послезавтра, 20 апреля. Начало встречи — в 02:30 по московскому времени.