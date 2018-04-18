Будро: арбитры всё видели, но не захотели свистеть, их решение стоило нам матча

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро после поражения от «Виннипег Джетс» (0:1, 1-3 в серии) обрушился с критикой на главных арбитров матча Стива Козари и Брайана Почмару. Судья проглядели нарушение Джоша Моррисси на Эрике Стаале в первом периоде. Защитник «Джетс» толкнул форварда «Уайлд» клюшкой в шею. В этот момент подопечные Будро играли в большинстве и могли получить двойной численный перевес.

«Все же всё видели? Моё мнение точно такое же, как и у всех на арене. Это было очевидное нарушение. Арбитры тоже всё видели, но просто не захотели давать свисток, потому что мы уже играли в большинстве. Что ж, их решение стоило нам матча», — сказал Будро в эфире клубного телевидения.

Местные журналисты отмечают, что в ходе игры арбитры извинись перед Стаалом за случившееся.

Видео скандального момента можно посмотреть на сайте Sportsnet.