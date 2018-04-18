Как стало известно «Чемпионату», Андрей Николишин войдёт в тренерский штаб московского «Динамо». Он будет отвечать за работу с нападающими и игру команды в большинстве.

Тренеры Андрей Скопинцев и Александр Бойков клуб покидают. 45-летний Николишин ранее в должности главного тренера работал в «Тракторе» и «Амуре».

В минувшем сезоне команда под управлением Владимира Воробьёва впервые в истории не попала в плей-офф КХЛ, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции. На недавней пресс-конференции главный тренер заявил о необходимости укрепления тренерского штаба.