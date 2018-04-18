Стаал: зачем мне извинения Моррисси? Я высокий парень, а он ударил прямо в шею

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал после поражения от «Виннипег Джетс» (0:1, 1-3 в серии) прокомментировал действия защитника «Джетс» Джоша Моррисси. Судьи проглядели нарушение Моррисси на Стаале в первом периоде. Защитник «Джетс» толкнул форварда «Уайлд» клюшкой в шею. В этот момент подопечные Брюса Будро играли в большинстве и могли получить двойной численный перевес.

«Я самый высокий парень на льду, а он попал мне прямо в шею. Не знаю, что тут ещё можно сказать по этому поводу. Всё все видели, кроме арбитров матча. Непонятно. Я говорю то, что есть. Моррисси извинился передо мной? Шла середина матча, зачем мне нужны его извинения? Я не против жёсткой игры, я тоже играю агрессивно. Это хоккей, только действия Моррисси — не лучшая его часть», — цитирует игрока Sportsnet.

Местные журналисты отмечают, что в ходе игры арбитры извинись перед Стаалом за случившееся.



Видео скандального момента можно посмотреть на сайте Sportsnet.