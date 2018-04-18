Игроки «Лос-Анджелеса» Фолин и Кемпе хотят сыграть на ЧМ-2018 за сборную Швеции

«Лос-Анджелес Кингз» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счётом 0-4.



Сразу два хоккеиста «Кингз» объявили о желании участвовать в предстоящем чемпионате мира в Дании — 27-летний защитник Кристиан Фолин и 21-летний нападающий Адриан Кемпе.



«Я настраиваюсь, чтобы сыграть на чемпионате мира. Если меня захотят вызывать, буду в расположении сборной, без сомнений. Было бы весело поучаствовать в предстоящем турнире», — сказал Кемпе изданию SVT Sport.



В нынешнем сезоне Адриан провёл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «+11» и 49 минутах штрафа. В плей-офф он результативностью не отметился, финишировав с показателем полезности «-2» и двумя минутами штрафного времени.



Фолин в этом сезоне сыграл 65 матчей в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 13 (3+10) очков при показателе полезности «+1» и 30 штрафных минутах. В плей-офф результативностью не отметился, показатель полезности — «-4».

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