Найджел Доус близок к переходу в «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», новым клубом Найджела Доуса станет «Авангард». Омский клуб близок к подписанию контракта с бывшим капитаном «Барыса», который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

Причиной, по которой переход может не состояться, является неопределённость с новым главным тренером «Авангарда». Ранее агент 33-летнего канадского нападающего Шуми Бабаев заявил в СМИ, что Доус продолжит карьеру в клубе Восточной конференции КХЛ.

В нынешнем сезоне Доус провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за астанинский «Барыс». Он набрал 55 (35+20) очков.