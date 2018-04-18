Лео Комаров не сыграет в четвёртом матче серии «Торонто» — «Бостон»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Леонид Комаров не сможет помочь команде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (1-2). Об этом сообщает Sportsnet.

Комаров пропустит встречу из-за травмы нижней части тела, которую получил во втором матче серии. Форвард схлопотал повреждение в столкновении с Кэваном Миллером. В предыдущем матче серии Комаров тоже не сыграл, точных данных о дате возвращения в строй не сообщается.

Четвёртый матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» состоится в ночь с 18 на 19 апреля, начало встречи запланировано на 2:00 по московскому времени.