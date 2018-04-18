Галиев забросил 10-ю шайбу в плей-офф и единолично возглавил гонку снайперов

В третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» подходит к концу первый период (1:2, 0-2 в серии).

Хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Кирилла Петрова. На 15-й минуте встречи форвард армейцев Александр Попов вошёл в чужую зону и выполнил перевод на одноклубника, а Кирилл Петров со средней дистанции отправил шайбу в дальнюю девятку.

Казанцы спустя две с половиной минуты ответили голом Антона Ландера, который отличился с передачи Иржи Секача.

На 19-й минуте гости реализовали большинство. Станислав Галиев отправил шайбу в сетку и оформил 10-й гол в плей-офф. Это позволило ему оторваться в гонке снайперов от форварда ЦСКА Михаила Григоренко, у которого девять заброшенных шайб.

Видео заброшенных шайб также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.