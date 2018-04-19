Кучеров забросил 3-ю шайбу в плей-офф и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 после первого периода, 1-2 в серии).

Вторую шайбу гостей за 5 минут до конца первого периода забросил российский нападающий Никита Кучеров, выведя свою команду вперёд. Для него шайба стала третьей в этом розыгрыше плей-офф. Несколькими минутами ранее Кучеров отметился голевой передачей, когда помог отличиться Джей Ти Миллеру.

Всего в активе Никиты 8 (3+5) очков в четырёх играх первого раунда Кубка Стэнли, и он делит второе место в списке бомбардиров с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Видео взято с официального сайта НХЛ.