Форвард «Тампы» Никита Кучеров делит 1-е место в гонке бомбардиров плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. Всего в активе Никиты стало 9 (4+5) очков в 4 играх первого раунда Кубка Стэнли, и он делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (9 (5+4) баллов в 4 играх) и нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком (9 (4+5) очков в 3 матчах).

Видео первой шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.