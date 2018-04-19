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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» и повёл в серии 3-1

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» и повёл в серии 3-1
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Колорадо Эваланш» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

Лучшим в составе «Предаторз» стал форвард Филип Форсберг, отметившийся голом и результативной передачей. Голкипер гостей Пекка Ринне отразил 31 бросок из 33. Голы в составе «Колорадо» на счету Габриэля Ландескога и Александра Керфута.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задоров результативная передача. Алексей Емелин провёл на льду 11 минут 24 секунды в составе «Предаторз» и не отметился результативными действиями.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
19 апреля 2018, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
0:1, 0:2, 2:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Форсберг (Джохансен, Экхольм) – 15:33 (5x5), 0:2 – Сиссонс (Форсберг, Экхольм) – 27:18 (5x5), 0:3 – Смит (Уотсон) – 31:49 (5x5), 1:3 – Ландеског (Джост, Бэрри) – 45:20 (5x3), 2:3 – Керфут (Ньето, Задоров) – 51:01 (5x5)
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