«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» и повёл в серии 3-1

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Колорадо Эваланш» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

Лучшим в составе «Предаторз» стал форвард Филип Форсберг, отметившийся голом и результативной передачей. Голкипер гостей Пекка Ринне отразил 31 бросок из 33. Голы в составе «Колорадо» на счету Габриэля Ландескога и Александра Керфута.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задоров результативная передача. Алексей Емелин провёл на льду 11 минут 24 секунды в составе «Предаторз» и не отметился результативными действиями.