Кучеров — 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 50 очков за карьеру в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. 24-летний нападающий добрался до отметки в 50 очков в плей-офф за карьеру. На его счету 26 шайб и 25 передач в 49 матчах. Кучеров стал третьим игроком в клубной истории, кому покорилась данная отметка.

Рекорд принадлежит Мартену Сен-Луи (68 очков), второе место занимает Венсан Лекавалье (52 балла).

Видео первой шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.