Никита Кучеров вышел на 2-е место в истории «Тампы» по голам в плей-офф

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» одержали победу со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и повели в серии 3-1.

Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка. 24-летний нападающий забросил свою 26-ю шайбу в плей-офф за карьеру и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, обогнав Венсана Лекавалье (24). Рекорд принадлежит Мартену Сен-Луи (33 точных бросков). В топ-5 также входят Тайлер Джонсон (23) и Алекс Киллорн (19).

Видео первой шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.