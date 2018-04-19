Заслуживает ли Никита Кучеров дисквалификации?

В четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии) произошёл спорный эпизод. В конце первого периода российский форвард «молний» Никита Кучеров применил силовой приём против защитника «дьяволов» Сами Ватанена, который в результате этого получил травму и не смог продолжить игру. Кучеров не получил даже малого штрафа, что вызвало недовольство главного тренера «Нью-Джерси» Джона Хайнса. Участие Ватанена в пятом матче серии находится под вопросом.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Стоит добавить, что недавно защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути в похожем эпизоде атаковал нападающего «Вегас Голден Найтс» Уильяма Каррье, за что получил одноматчевую дисквалификацию.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

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