Кучеров: я лидер «Тампы»? Стараюсь не зацикливаться на этом

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подвёл итоги пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии).

«Мы хорошо действовали весь матч, ничего не меняли в своих действиях, гнули свою линию. Чувствую ли я себя лидером? Я стараюсь на этом не зацикливаться, у нас в команде много лидеров, у всех разные роли. Это плей-офф, и здесь не имеет значения, кто забивает. Если выиграем 1:0, то это будет лучше, чем если кто-то один забьёт пять, а команда пропустит шесть. Силовая игра нам не помеха, в плей-офф много силовой борьбы, места особо нет. Конечно, иногда эмоции захлёстывают и случаются глупые удаления, этого делать нельзя», — сказал Кучеров в эфире телевидения НХЛ.