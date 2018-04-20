Ватанен может пропустить пятый матч серии с «Тампой», после удара Кучерова

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен может пропустить пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела, полученной после столкновения с форвардом «молний» Никитой Кучеровым.
Финский защитник не отправился вместе с командой на выезд в Тампу. Однако, ещё не исключен вариант, при котором Ватанен успеет присоединится к команде.
Никита Кучеров избежал дисквалификации за приём, которым нанёс травму финскому игру «Дэвилз».
Пятый матч противостояния «Тампы» и «Нью-Джерси» состоится 21 апреля. Счёт в серии 3-1 в пользу «Лайтнинг».
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